Snoop Dogg aflyser koncerter i solidaritet med Hollywood-strejke

- Vi fortsætter med at vise solidaritet med alle vores brøde og søstre i WGA og SAG-AFTRA i denne svære tid, lyder det.

WGA er en forkortelsen for The Writers Guild of America, der er Hollywood-manuskriptforfatternes fagforening. SAG-AFTRA er Hollywood-skuespillernes fagforening.

Snoop Dogg skriver, at han fortsat håber på, at AMPTP, Alliance of Motion Picture and Television Producers, kommer tilbage til forhandlingsbordet med rigtige forslag, så alle kan komme tilbage på arbejde.

AMPTP er repræsentant for over 350 amerikanske filmproducenter og -studier.