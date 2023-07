Danske individualister skal knække flittigt kinesisk kollektiv

De to nationer møder hinanden i den første gruppekamp ved VM, der spilles i Australien og New Zealand. I gruppen er også de forsvarende EM-vindere England samt Haiti.

Her peger den danske lejr ikke overraskende på England som den klart sværeste modstander i gruppen.

Derfor synes det også vitalt for Danmark at få point med fra kampen mod Kina, hvis danskerne skal slutte som et af gruppens to bedste hold og dermed sikre avancement til knockoutfasen.

Det er dog også den kinesiske landstræner Shui Qingxias målsætning at tage sit hold videre fra gruppespillet. Det lykkedes Kina ved VM i både 2019 og 2015. Danmark har ikke spillet VM siden 2007.

Kampen mod Kina spilles lørdag klokken 14 dansk tid.