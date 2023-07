Israelsk minister vil udsætte reform efter trussel fra flyvevåbnet

Ifølge en talsmand for Yoav Gallant nægter ministeren selv at stemme for loven, hvis ikke afstemningen bliver udsat, skriver Haaretz.

Ved at udsætte afstemningen får regeringen og oppositionen mulighed for at fortsætte diskussionen om reformen. Og for at nå frem til en udformning, som begge sider kan stå inde for, mener Gallant.

Torsdag fortalte højtstående embedsmænd dog ifølge Haaretz, at hverken regeringen eller oppositionspartierne tror på, at der er ret gode chancer for at nå et kompromis.

Efter planen skal parlamentet i Jerusalem, der officielt kaldes Knesset, holde sommerpause fra slutningen af juli. Ifølge Haaretz vil Yoav Gallant forsøge at få udskudt Knessets sommerferie.