Det frygtes dog, at der vil opstå nye brande, da temperaturen ventes at stige i weekenden og nogle steder nå 45 grader. Derudover er der risiko for stærk vind, som kan være med til at sprede allerede aktive brande.

Også andre lande i Sydeuropa kæmper med varmen.

I det sydlige Spanien ventes der de kommende dage temperaturer over 35 grader mange steder, skriver nyhedsbureauet AFP.

Her har myndighederne udsendt et varsel om, at der er ”meget høj til ekstremt høj” risiko for naturbrande.

Natten til torsdag kom temperaturen ikke under 30 grader i storbyen Malaga i Andalusien. Temperaturen toppede torsdag morgen med 39,5 grader.