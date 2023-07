Selskabet havde planer om at påbegynde minedrift i området ved Kvanefjeld for at udvinde en række sjældne jordarter, som bruges i elektronik. Hertil kom uran og zink som biprodukter.

Men ved valget i Grønland i 2021 blev projektet et af de helt store emner.

Partiet Inuit Ataqatigiit, i daglig tale kaldet IA, var imod projektet og gjorde det til en af sine mærkesager i valgkampen.

IA fik et godt valg, og senere samme år vedtog et flertal i Inatsisartut, der er det grønlandske parlament, et forbud mod udvinding af uran.

Herefter fik Energy Transition Minerals officielt afslag på at udvinde råstofferne.

Selskabet mener selv, at der er tale om ekspropriation, og at den nye lov ikke bør gælde for udnyttelsestilladelsen.