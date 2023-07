Danmark får regn og blæst midt i europæisk hedebølge

Find paraplyen frem, for den kommende uge bliver fyldt med blæsende vejr og byger på tværs af Danmark.

For mens store dele af Europa bager og flere steder står til at slå varmerekorder, så er alt, som det plejer at være på denne årstid i Danmark - altså uforudsigeligt med gode chancer for regn.

Det fortæller meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Anna Christiansson.