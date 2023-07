Syv fængsles for planer om attentat på russiske journalister

En dommer ved en domstol i Ruslands hovedstad, Moskva, varetægtsfængslede lørdag syv personer, der mistænkes for at planlægge drab på to fremtrædende russiske journalister.

Det skriver det statslige russiske nyhedsbureau Tass ifølge Reuters.

Konkret er de syv personer - fem mindreårige og to mænd - sigtet for hooliganisme. Ifølge sigtelserne var de ”motiveret af nationalt had”, da de planlagde at begå drab på de to mediepersonligheder.