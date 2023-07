WHO’s konklusion sker, på baggrund af at to ekspertpaneler under organisationen har gennemgået eksisterende forskning på området.

Aspartam er godkendt til brug i fødevarer af myndigheder i EU.

I 2013 blev risikoen ved aspartam vurderet af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA.

Her lød konklusionen, at et dagligt indtag på mindre end 40 milligram om dagen per kilo kropsvægt er uskadeligt.

Det betyder, at en person, der vejer 60-70 kilo, skal indtage over 9-14 dåser lightsodavand om dagen for at overstige grænsen.

I øjeblikket er EFSA dog i gang med at revurdere risikoen forbundet med en bestemt form for aspartam.

Ifølge Henrik Dammand Nielsen har EU-Kommissionen bedt EFSA om at fremskynde den proces.