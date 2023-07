Ukrainsk politi efterforsker mulig eksplosion ved domstol i Kyiv

Ambulancer er til stede i området.

Indenrigsminister Ihor Klymenko siger ikke noget om, hvorvidt eksplosionen kan have forbindelse til Rusland, som i februar sidste år indledte en storstilet invasion af Ukraine.

Flere medier melder ifølge nyhedsbureauet dpa, at den formodede gerningsperson også er mistænkt for at have kastet med en håndgranat ved det ukrainske parlament 31. august 2015.

Her var der protester mod at give indrømmelser til oprørskontrollerede områder i Østukraine som led i en fredsproces.