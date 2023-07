PSG smider cheftræner på porten efter ugers rygter

Tidligere onsdag indkaldte PSG til pressemøde klokken 14, hvor det ventes, at spanske Luis Enrique præsenteres som ny cheftræner. Og med den officielle fyring af Galtier, er pladsen nu ledig.

- Hele Paris Saint-Germain takker Christophe Galtier samt hans assistenter Thierry Oleksiak og João Sacramento for den professionalisme og det engagement, der er udvist gennem hele sæsonen, og ønsker dem det bedste for resten af deres karriere, lyder det på PSG’s twitterkonto.

Galtier fik en enkelt sæson i det varme parisiske sæde. Han førte holdet til endnu et fransk mesterskab, men det er ikke nok for den stenrige klub, hvis erklærede mål er at vinde Champions League.