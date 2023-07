Israel trækker sig tilbage i Jenin: Soldat meldes dræbt

Israelsk militær har været til stede i Jenin siden mandag morgen, hvor det indledte den mest omfattende aktion i årevis.

Meldingen om den omkomne soldat kommer, kort tid efter at Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, annoncerede, at den igangværende militæroperation var ved at nå sin afslutning.

- I dette øjeblik er vi ved at fuldende missionen, men jeg kan sige, at vores omfattende aktivitet i Jenin ikke er en engangsoperation, lød det fra Netanyahu ifølge avisen The Jerusalem Post.

- Vi vil fortsætte så meget som nødvendigt med at bekæmpe terrorisme. Vi vil ikke tillade, at Jenin bliver et fristed for terrorisme.