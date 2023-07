Max Verstappen tog ny udramatisk sejr i Østrig

Det mest dramatiske var, at kørerne på skift blev overdynget med straffe for ikke at overholde de såkaldte ”track limits”. Kørerne bevægede sig flere gange ud over den hvide streg, som optegner banen, og den går ikke.

En af løbets mest underholdende sekvenser kom med omtrent ti omgange igen, da Sergio Perez (Red Bull) kæmpede for at komme på podiet.

På sin placering som nummer fire lå han lige i halen af Carlos Sainz (Ferrari), som absolut ikke ville overgive sig.

Sergio Perez brugte derfor flere omgange på at komme forbi Carlos Sainz, og det førte til flere seværdige bremsedueller i svingene.

Max Verstappen var på det tidspunkt så langt foran Charles Leclerc, at han kunne tillade sig at tage et pitstop, så han kunne få nye dæk på.