Dansk mand sigtes for hvidvask af over en halv milliard

Det skulle han angiveligt have gjort for at skjule, hvor beløbene stammede fra.

Den danske mand er i 60’erne. Han har høje, markerede kindben og er i retten iklædt en lysegrå skjorte. En midterskilning deler det grå hår, som går ham til øreflipperne.

Både han og de tre medsigtede i sagen nægter sig skyldige i sigtelserne.

De øvrige er en mand og to kvinder. Den anden mand sigtes for hvidvask af grov beskaffenhed for cirka 70 millioner kroner, mens kvinderne sigtes for grov hvidvask for henholdsvis 315 millioner og ikke under 59 millioner kroner.