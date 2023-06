Kong Charles skruer ned for varmen for klimaets skyld

Skyhøj inflation har også ramt økonomien i det britiske kongehus, der har haft højere udgifter det seneste år.

Det fremgår af den årlige opgørelse over de kongeliges skattefinansierede udgifter og indtægter, Sovereign Grant Report.

- Jeg behøver ikke at minde jer om, at denne rapport kommer i et år, hvor presset fra inflationen har fået prisen på mange varer og ydelser til at stige betydeligt for alle organisationer, især i forhold til prisen på brændstof og energi, siger Michael Stevens, der har ansvar for de kongeliges økonomi.