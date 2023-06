San Antonio Spurs hiver fransk stortalent ind i NBA

Her skulle der trækkes lod blandt sidste sæsons dårligste hold, om hvem der ville få de første valg i draften. Jo dårligere man var i 2022/23-sæsonen, jo flere lodder havde man i puljen om førstevalget.

Det endte San Antonio Spurs altså med, og så var Wembanyamas draftskæbne så godt som beseglet.

Dermed kommer franskmanden til at gå i fodsporene på sin landsmand Tony Parker, der spillede for Spurs fra 2001 til 2018 og undervejs var med til at føre holdet til fire NBA-mesterskaber.

Mens de fleste spillere, der bliver taget i NBA-draften, inden da har slået deres folder på de amerikanske universiteter, så kommer Victor Wembanyama til NBA fra hjemlandet.