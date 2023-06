Real Madrid lejer 33-årig angriber efter Benzema-exit

Det blev dog blot til to kampe og to mål for Real Madrids førstehold, inden han i 2012 drog videre til tyske Hoffenheim.

Siden har han også været forbi Eintracht Frankfurt, Hannover 96, Stoke, Deportivo La Coruña, Newcastle og Alaves, inden han personligt havde stor succes hos Espanyol i den forgangne sæson.

Joselu scorede 16 mål 34 ligakampe og blev dermed den mest scorende spanier i La Liga-sæsonen. De mange scoringer forhindrede dog ikke Espanyol i at rykke ud af den bedste række.

Som resultat af sin stærke sæson fik Joselu i marts debut for det spanske landshold og scorede som indskifter to gange i 3-0-sejren over Norge.