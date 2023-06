- Nu er jeg så gammel, at det er lige meget, lød svaret.

Charlotta Pisinger siger, at mange nok har troet, at det heller aldrig ville ske. Hun påpeger, at det på sin vis også har været en del af dronningens DNA, at hun ville ”give fanden i, hvad andre tænkte om det”.

- Jeg synes, det er meget sejt, at hun ikke ligger under for det stereotype billede, man har af hende, men at hun stadig kan omvende sig, siger professoren.

Pisinger mener også, at dronningen højst sandsynligt er blevet opfordret til at lægge cigaretterne fra sig inden sin rygoperation i februar.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man holder op med at ryge mindst seks uger før, man skal opereres.

Hvis man vælger ikke at kvitte cigaretterne forud for en operation, er der større risiko for, at sår heler dårligere, og at ar dermed bliver mere synlige.