Udskældt PGA-chef trækker sig midlertidigt med helbredsproblemer

LIV Golf er finansieret af den saudiarabiske investeringsfond Public Investment Fund (PIF). Touren får kritik for at være Saudi-Arabiens forsøg på at købe sig til et bedre omdømme gennem international sport - såkaldt ”sportswashing”.

PGA besluttede sig sidste år for midlertidigt at udelukke spillere, som begyndte at spille på LIV Golf-touren. Monahan har gentagne gange kritiseret touren.

Men tirsdag i sidste uge kom det pludselig frem, at PGA Tour og LIV Golf havde indgået et samarbejde. Samarbejdet inkluderer også DP World Tour og betyder blandt andet, at LIV Golf-spillere fra næste år kan vende tilbage til PGA Tour.

Aftalen kom for mange spillere ud af det blå, og så sent som tirsdag aften udtalte den spanske golfstjerne Jon Rahm kritik af PGA-ledelsen.