Mbappé bekræfter brev om ikke at forlænge PSG-aftale

Senest sendte Mbappé mandag et brev, der over for PSG igen bekræftede, at han ikke ønsker at gøre brug af en option, der kan forlænge aftalen med yderligere et år. Dermed ville kontrakten løbe frem til sommeren 2025.

Det seneste brev har flere medier allerede berettet om - heriblandt den franske sportsavis L’Equipe og The New York Times.

Tirsdagens melding fra Mbappé bekræfter skriverierne om brevet og indeholder også flere detaljer om fremtiden.

Mbappé understreger, at brevet ikke er en anmodning om at forlade klubben denne sommer. Det er blot en bekræftelse af, at han ikke vil forlænge aftalen i et år yderligere.