Kristian Baumann er manden bag den forholdsvis nye restaurant. Han har drevet Koan siden 2020.

- Det har været som pop-up to forskellige steder og med takeaway under den anden nedlukning. Vi har ledt efter den perfekte lokation, som nu er blevet ude på Langelinie, fortalte han forud for uddelingen til Ritzau.

Restauranten slog dørene op på Langelinie i begyndelsen af 2023.

Køkkenchefen sagde inden uddelingen, at det ville være ”en kæmpe anerkendelse”, hvis Koan endte med at få en michelinstjerne.