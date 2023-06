Zelenskyj understreger igen mangel på beskyttelsesrum i Kyiv

Det oplyser ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet dpa.

Der er ingen meldinger om døde.

Indbyggerne i Kyiv melder om, at der er for få beskyttelsesrum, lyder det fra præsidenten i en videotale.

I nogle områder er der ingen beskyttelsesrum overhovedet, tilføjer præsidenten.

- Det niveau af forsømmelse i byen kan ikke bortforklares med undskyldninger, siger Zelenskyj ifølge dpa.

Torsdag døde en ukrainsk mor og en datter, fordi det under et russisk angreb ikke lykkedes de to at få adgang til et beskyttelsesrum.