Monfils er klar til at møde Rune efter vanvittigt comeback

Dermed skal Monfils møde danske Holger Rune i anden runde på torsdag, og mon ikke de to kan forvente at spille på en af de største arenaer på anlægget.

At Monfils kunne vinde var lidt af et mirakel, da han lignede en færdig mand et godt stykke ind i femte sæt.

Monfils havde tabt fjerde sæt med 1-6, og da han kom bagud med 0-4 i femte sæt, lignede det en afgørelse.

Men Monfils er kendt som en fighter, og han kæmpede sig tilbage på 4-4.

Baez brød derefter til 5-4 og kunne serve sejren hjem, men igen slog Monfils tilbage.