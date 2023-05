Erdogan i sejrstale: Terroristerne tabte og tyrkerne vandt

Erdogan har fået kritik af oppositionen for at have gjort det modsatte af, hvad økonomerne anbefalede for at få bugt med inflationen. Præsidenten har insisteret på at holde renterne nede i stedet for at sætte dem op.

I en tale i Istanbul tidligere på valgaftenen takkede Erdogan de tyrkiske vælgere, som ”har givet os mulighed for at fejre demokratiet”.

- Jeg håber, at jeg vil kunne leve op til jeres tillid.

Allerede tidligt på aftenen begyndte lykønskningerne at strømme ind til Erdogan.

- Din sejr er et naturligt resultat af dit uselviske arbejde som Tyrkiets leder, lyder det blandt andet fra Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Fra EU-landene var Ungarns premierminister, Viktor Orban, og den franske præsident, Emmanuel Macron, blandt de første til at lykønske Erdogan med at have vundet yderligere fem år i embedet.