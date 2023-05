Danmark laver investeringsforum til genopbygning af Ukraine

- Det viser igen, at selv om vi er et lille land, er vi klar til at tage et stort ansvar for fred i Europa. Lige nu er det i Ukraine, og der skal vi finde alle de muligheder, vi har for det, siger han.

Ved etableringen af Ukrainefonden i marts 2023 blev der også oprettet en låne- og garantiordning for investeringsfonden Danmarks Eksport og Investeringsfond (EIFO).

Her kan ukrainske virksomheder tage lån, og danske virksomheder kan herefter eksportere til Ukraine.

EIFO har nu godkendt lån til to projekter i Ukraine på i alt 300 millioner kroner.