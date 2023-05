Hoffenheim siger farvel til Dolberg og Delaney

Kasper Dolberg og Thomas Delaney forlader den tyske Bundesliga-klub Hoffenheim denne sommer.

Det skriver klubben på sin hjemmeside torsdag eftermiddag.

Dolberg har siden januar været udlejet til klubben fra sin franske klub Nice, der har papir på den 25-årige angriber frem til sommeren 2024.

31-årige Delaney skal tilbage til Sevilla, hvor han har to år tilbage af den aftale, som han for to år siden lavede med spanierne.