Ruslands udviser svenske diplomater og melder om elendigt forhold

Sverige udviste for en måned siden fem russiske diplomater fra Sverige.

Torsdagens udmelding anses derfor som et russisk modsvar.

- Der er blevet taget en beslutning om at erklære fem svenske diplomater for persona non grata, skriver Ruslands udenrigsministerium.

Sveriges ambassadør i Rusland, Malena Mard, er blevet informeret, lyder det.

Ethvert land kan til enhver tid udvise diplomater - også uden at give nogen videre forklaring. Det er et værktøj, der kan bruges, hvis man eksempelvis har mistanke om spionage eller blot vil sende et signal om utilfredshed.