Mette F: Jeg har ikke en ansøgning med til Biden

- Jeg går ud fra, at vi kommer til at diskutere Vilnius (Nato-topmøde i juli, red.), men jeg har ikke en ansøgning med om et andet job end at være statsminister i Danmark.

Mette Frederiksen er af anonyme kilder blevet nævnt som mulig kandidat til jobbet som generalsekretær efter Jens Stoltenberg, som stopper på posten i oktober.

Hun har dog gentaget igen og igen, at hun ikke er ”kandidat” til posten.

Ifølge Børsen og Ekstra Bladet bliver der i øjeblikket internt i Socialdemokratiet stilfærdigt diskuteret, hvem der skal tage over for formanden, hvis Mette Frederiksen får en Nato-toppost.