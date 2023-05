Straffesag mod Trump om bestikkelse indledes i marts næste år

Han har nægtet sig skyldig i de 34 tilfælde, hvor han anklages for at have forfalsket papirer.

Trump er Republikanernes favorit som præsidentkandidat ved valget i november næste år, viser målinger.

Kilder siger tirsdag, at hans formodede nærmeste modstander i partiet, Floridas guvernør, Ron DeSantis, under et Twitter-arrangement onsdag sammen med Tesla-milliardæren Elon Musk vil bekendtgøre, at han også stiller op som republikansk kandidat.

Trump har under tirsdagens retsmøde i New York optrådt på en videoforbindelse.