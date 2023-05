Tiger Woods går glip af US Open på grund af skader fra biluheld

Woods har vundet 15 majorturneringer i karrieren, og US Open har han vundet i 2000, 2002 og 2008.

Golfstjernen har for cirka en måned siden gennemgået en ankeloperation for at få bugt med smerter, som et tidligere knoglebrud er skyld i.

Operationen blev lavet i New York og var vellykket, skrev Tiger Woods efterfølgende på Twitter.

- Nu skal Tiger kommer sig, og han ser frem til at begynde sin genoptræning, lød det i opslaget, der er lavet af hans kommunikationsfolk.

Amerikaneren måtte trække sig undervejs i årets første majorturnering, US Masters.