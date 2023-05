Treer ved tyrkisk valg vil støtte Erdogan ved sidste valgrunde

Ogan fik ved valget 14. maj 5,2 procent af stemmerne.

Det bidrog til, at Erdogan ikke nåede over de 50 procent af stemmerne, der ville have gjort ham til vinder i første valgrunde.

Her fik han 49,5 procent af stemmerne mod 44,9 procent til oppositionens kandidat, Kemal Kilicdarouglu. Kun de to kandidater med størst opbakning er med i den afgørende valgrunde.

Erdogan er klar favorit ved anden valgrunde. Han har siddet ved magten i Tyrkiet i 20 år.

Sinan Ogan, der altså ikke deltager i søndagens valg, beskriver sig selv som en lidenskabelig tilhænger af den type nationalisme, som det moderne Tyrkiets grundlægger, Kemal Atatürk, stod for.