Real Madrid går til statsadvokaten efter racisme mod spiller

En rasende Vinicius pegede mod og råbte af Valencias fans, mens holdkammerater forsøgte at få ham til at slappe af.

Til sidst kogte det dog over for brasilianeren, som i slutminutterne fik et rødt kort for at slå en modstander, der tog halsgreb på ham under en batalje.

Den brasilianske stjerneangriber sagde efter kampen, at det hverken er ”første, anden eller tredje gang. Racisme er normalt i La Liga”.

- Ligaen synes, det er normalt, fodboldforbundet gør det samme, og modstandere opfordrer til det.

Men at ligaen ikke tager affære over for de racistiske tilråb, er ikke rigtigt, mener Javier Tebas, præsident for La Liga.

- Før du kritiserer og fornærmer La Liga, bør du læse op på tingene, Vinicius. Lad ikke dig selv blive manipuleret, og vær sikker på, at du forstår andres kompetencer og det arbejde, vi har lavet sammen, skriver han på Twitter.