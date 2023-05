Rusland har erklæret Greenpeace for uønsket i landet

Greenpeace anklages for at have organiseret ”informationskampagner og demonstrationer, som ikke er koordineret med myndighederne”.

Organisationen har ifølge statsanklageren også ”hindret implementeringen af infrastruktur- og energiprojekter, som er til gavn for landet”.

Det skriver nyhedsbureauet Ria ifølge NTB.

Rusland har tidligere erklæret en lang række ngo’er for ”uønskede organisationer”.

Det gælder især menneskeretsgrupper og kritikere af præsident Vladimir Putin. Også kritiske medier er blevet føjet til den russiske stats liste over såkaldt uønskede organisationer.