Ikast vågnede op og slog NFH i europæisk finale

Efter ti minutter stod der 4-3 til NFH, der derefter langsomt trak fra. Ved 9-5 havde Ikast-træner Kasper Christensen set nok, så der blev trykket på timeout-knappen.

Ikast kæmpede med spillet i begge ender og lavede mange fejl, samtidig med at målvogterne ikke fik fat i noget som helst.

I de sidste ti minutter inden pausen begyndte det dog at gå bedre for midtjyderne, samtidig med at NFH nærmest gik i stå. Ved pausen var de to hold kun adskilt af et enkelt mål ved 15-14 til NFH.

Ikast fortsatte den opgående kurve efter pausen. Efter fire et halvt minut blev der udlignet, og med det tredje mål på stribe blev det også 18-17 til midtjyderne, som dermed kom foran for første gang i kampen.