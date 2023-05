Dødbolde grundlagde vigtig FCM-sejr over Horsens

I den anden ende var der langt mellem Horsens-chancerne, og derfor afspejler resultatet også kampens forløb.

Med sejren udbygger FCM føringen i nedrykningsspillet, og midtjyderne har nu fire point ned til OB i kampen om den vigtige syvendeplads, der giver en kamp om europæisk kvalifikation.

Horsens ligger under stregen i den tætte nedrykningskamp med tre runder tilbage. Østjyderne har samme antal point som AaB lige over stregen.

Værterne satte sig fra start tungt på kampen og satte gæsterne under et stort tryk med et højt pres og et hav af farlige indlæg og dødbolde.