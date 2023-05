Sigtet i sag om kidnapning: Det var bare et skuespil

- Han indrømmer at have taget pengene, siger han.

- Han siger, ”brormand, jeg har en plan”, lyder det.

Den går ud på at opføre et skuespil i telefonen overfor den 17-åriges mor. Hun skal få indtryk af, at sønnen er kidnappet. Så vil hun betale, forklarer den 24-årige.

Han afviser, at den 17-årige var berøvet sin frihed.

- Vi ryger smøger og nyder vejret og drikker vand, siger han.

Men han erkender, at han medvirkede i skuespillet. At han for eksempel sagde til moren i telefonen, at sønnen ville dø.

På et tidspunkt i forløbet blev en pædagog, der kender drengen fra sit job i en institution, ringet op.

- Min fornemmelse er, at de to andre var der for at hjælpe ham. De virker ikke konfliktoptrappende eller konfliktsøgende, siger pædagogen, der om sin egen rolle beretter, at han holdt sig på sidelinjen.