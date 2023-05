Arsenal besejrede Newcastle og fastholder pres på City

Arsenals sejr på St. James’ Park søndag kan ikke betegnes som andet end hårdt tilkæmpet. Hjemmeholdet havde således adskillige nærgående indslag offensivt.

Efter kun godt et minuts spil bragede kantspilleren Jacob Murphy kuglen på stolpen, og en håndfuld minutter senere blev Newcastle tildelt et straffespark for en hånd på bolden.

Efter flere minutters VAR-konsultation ændrede dommeren dog kendelsen, og Arsenal åbnede i stedet ballet efter godt 13 minutter.

Martin Ødegaard svingede venstrebenet fra distancen og sendte et lavtflyvende missil gennem benene på en Newcastle-spiller og uden for keeper Nick Popes rækkevidde.

Arsenal havde inden pausen to store chancer for at øge til 2-0, men Nick Pope vandt med et par fremragende aktioner duellerne med Gabriel Martinelli og Ødegaard.