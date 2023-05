En svensk-iransk statsborger er blevet henrettet i Iran.

Det skriver iranske statslige medier ifølge nyhedsbureauet AFP.

Manden, Habib Chaab, var både iransk og svensk statsborger. Han boede ifølge det svenske nyhedsbureau TT i flere år i eksil i Sverige.

Han var af Iran dømt for at have fungeret som leder for separatistgruppen ASMLA. Gruppen er terrorstemplet af Iran.