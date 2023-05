Lewis Hamilton forstår hvis Formel 1-fans keder sig

- De har allerede forsøgt at bringe holdene tættere på hinanden, men det ser aldrig ud til at virke. Jeg kan kun sige, at vi gør alt, hvad vi kan, for at lukke hullet og komme tilbage. At give fansene mere spænding, siger Hamilton.

Hamiltons holdkammerat hos Mercedes, George Russell, påpeger, at det er meget tæt mellem Mercedes, Aston Martin og Ferrari i feltet efter Red Bull.

- Hvis det var en kamp om sejren, ville det nok være en af de mest spændende sæsoner i lang, lang tid.

- Det er selvfølgelig en skam, at der er to biler mere længere foran, men glem dem og følg med fra tredje position, så bliver det mere spændende, siger Russell.

Red Bull-duoen Max Verstappen og Sergio Perez har henholdsvis 93 og 87 point i kampen om verdensmesterskabet. Ferraris Fernando Alonso og Hamilton følger efter med 60 og 48 point.