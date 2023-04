Tyrkiets forsvarsministerium bekræfter ifølge Reuters, at et tyrkisk evakueringsfly er blevet beskudt ved Wadi Seyidna-lufthavnen. Herfra lyder det dog, at ingen af de ombordværende er kommet til skade.

Det fremgår ikke, om andre end besætningsmedlemmerne var om bord på det tyrkiske fly, da det blev ramt af skud.

Rapid Support Forces afviser at være involveret og siger i en udtalelse, at Sudans hær ”spreder løgne”.

- Vores styrker har i høj grad forpligtet sig til at overholde den humanitære våbenhvile, som vi aftalte ved midnat, og det er ikke sandt, at vi har angrebet noget fly i luften over Wadi Seyidna i Omdurman, skriver RSF.