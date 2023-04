Morten Løkkegaard er Venstres spidskandidat ved europæisk valg

Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse har lørdag indstillet Morten Løkkegaard som partiets spidskandidat til næste års valg til EU-Parlamentet.

- Det er jeg både glad og stolt over. Jeg tager det som et udtryk for, at de anerkender mit, mit teams og min delegations indsats i Bruxelles de foregående fire år, siger han til Ritzau.