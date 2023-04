Hvidovre fortsætter slingrekurs i jagten på Superligaen

I anden halvleg havde Vendsyssel desuden bolden i nettet efter et hjørnespark, men målet blev annulleret for et frispark, og Hvidovre-profilen Christian ”Greko” Jakobsen fik blokeret et meget nærgående forsøg af en forsvarsspiller.

Vejle og Hvidovre har dermed henholdsvis 53 og 49 point på de to øverste pladser i 1. division, der giver adgang til Superligaen.

Sønderjyske er nærmeste forfølger med 45 point. Top-trioen mangler alle seks kampe.