Dyr beton tvinger region til at låne 275 mio. kr. til sygehusbyggeri

- Der er alene tale om, at de reelle prisstigninger på eksempelvis stål, beton og energi ikke i tilstrækkelig grad er afspejlet i det prisindeks, som entreprenørerne afregnes efter i kontrakten, siger Helle Gaub, der er projektdirektør på byggeriet af det nye hospital.

For nylig flyttede de første patienter ind i den første sengebygning, der er færdig.

Men de øvrige tre sengebygninger udskydes med ti måneder. Dermed skubbes afleveringen fra oktober 2025 til starten af september 2026.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at tidsplanen skal ændres igen, men vores hospital skal holde i mange år, og vi kan ikke risikere at få et hospital, som ikke fremtidssikrer Region Sjællands sygehusvæsen, lyder det fra Helle Gaub.