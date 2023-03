- Vi skal fokusere på at fjerne risici i vores forhold til Kina. Ikke fokusere på at afkoble fra Kina, siger Ursula von der Leyen.

Talen kommer, på et tidspunkt hvor EU og Nato har skærpet opmærksomheden på den strategiske udfordring fra Kina. Men hvor man samtidig ønsker at bevare et forhold til Kina, som vil tillade handel. Og måske en løsning på krigen i Ukraine.

I talen understreger Ursula von der Leyen, at EU’s forhold til Kina vil få enorm betydning i de kommende år. Og hun antyder en anden linje fra EU, end man ser fra USA, som i stigende grad har fokus på konkurrence og militærafskrækkelse over for Kina.