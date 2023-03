Xi har inviteret Putin til Kina i løbet af 2023

Der er tilsyneladende god stemning mellem de to præsidenter fra Rusland og Kina, Vladimir Putin og Xi Jinping.

I hvert fald har de to understreget deres gode venskab, siden Xi mandag eftermiddag landede i Moskva for at besøge Putin.

Tirsdag er det fortsat med, at Xi har inviteret Putin til Kina. Det skriver det russiske nyhedsbureau RIA.