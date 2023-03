Til BBC siger soldatens søster, hvis navn mediet ikke bringer, at hun også mener, det er ham.

- Min bror ville helt sikkert være i stand til at stå op mod russere på den måde, siger hun.

På videoen kan Tymofij Sjadura høres råbe ”Slava Ukraini”, - groft oversat til ”længe leve Ukraine” - før han bliver skudt af ukendte gerningsmænd.

- Han var aldrig bange for at sige sandheden - selv over for fjenden, siger soldatens søster.

Den 12 sekunder lange video, der blandt andet florerer på det sociale medie Twitter, viser den ubevæbnede soldat i uniform med et ukrainsk gradstegn.