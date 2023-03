Iran vil lade atominspektører komme tilbage

Iran vil tillade internationale inspektører fra FN’s Internationale Atomenergiagentur (IAEA) at få øget adgang til landets atomanlæg og vil give IAEA flere oplysninger om aktiviteter på anlæggene.

Det fremgår af en ny aftale mellem IAEA og Irans Atomenergiorganisation (AEOI).

Den nye aftale betyder, at IAEA inden for ”meget få dage” vil have et hold inspektører i Iran, siger IAEA’s generaldirektør, Rafael Grossi.