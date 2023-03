15 meldes omkommet i Indonesien efter brand i brændstofdepot

- Jeg har beordret Pertamina til øjeblikkeligt at undersøge denne sag til bunds, lyder det fra Erick Thoir på det sociale medie Instagram. Han er minister for statsejede virksomheder.

Tv-billeder viser, hvordan personer løber skrigende ned ad en smal vej med et inferno på himlen bag sig. Brandvæsenet blev set haste til stedet i forsøget på at få branden under kontrol, ligesom ambulancer bragte skadede personer til hospitalet.

Brandvæsenet i Jakarta oplyser, at det har sendt 51 enheder og 250 brandmænd til depotet, som ligger i den nordlige del af byen.