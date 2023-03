Joe Biden har fået fjernet kræftvæv og meldes i god form

Ved undersøgelsen i februar gennemførte Joe Biden en række test, som han påbegyndte sidste år.

Dengang skrev Kevin O’Connor ifølge AFP, at præsidenten har brugt ”en del tid i solen i sin ungdom”, og at han allerede var blevet behandlet regelmæssigt for non-melanom hudkræft.

- Præsident Biden er fortsat en sund, energisk, 80-årig mand, som er egnet til succesfuldt at udføre præsidentskabets opgaver, inklusive dem som chef, statsoverhoved og øverstbefalende, sagde Kevin O’Connor i februar efter lægeundersøgelsen, skriver AFP.

Non-melanom hudkræft er en fællesbetegnelse for de former for hudkræft, som ikke er modermærkekræft.

Den mest hyppige behandling af denne kræftform er at fjerne det syge område af huden. Det fremgår af Rigshospitalets hjemmeside.