Vingegaard laver hattrick og vinder etapeløb overbevisende

Jonas Vingegaard var få meter fra at indhente Ruben Guerreiro, som var kørt ned ad startrampen to minutter tidligere end danskeren. Portugiseren endte med at dumpe ned på tredjepladsen i den samlede stilling. Jesús Herrada (Cofidis) overtog andenpladsen.

Efter nogle formidable dage under spanske himmelstrøg kan Jonas Vingegaard vist godt betragtes som værende klar til sæsonens første helt store test.

5. marts er han på startlisten i det traditionsrige etapeløb Paris-Nice, hvor han skal dyste med Tadej Pogacar om den samlede sejr.