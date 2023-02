Sen udligning frarøvede FCM sensationel sejr i Portugal

Sportings træner, Ruben Amorim, prøvede også at give sit hold ny energi ved at sende både den tidligere Barcelona-spiller Francisco Trincao samt den tidligere Arsenal-back Héctor Bellerín på banen.

Det gjorde dog ikke den store forskel for Sporting, og ud af ingenting blev det så 1-0 til FC Midtjylland.

Emam Ashour bankede fra distancen bolden ind i et halvtomt mål efter at have fået den foræret cirka midt på Sportings banehalvdel af hjemmeholdets målmand, Antonio Adán, der med et elendigt udspark sendte bolden i fødderne på egypteren.

Scoringen rystede tydeligvis Sporting, og FCM havde kort efter en ny god mulighed.

Det så ud til at ende i en sensationel sejr til midtjyderne, men til allersidst gik det altså galt, da Sebastian Coates fik skovlet bolden i nettet, efter at Jonas Lössl havde pareret et hovedstød på overliggeren.

Ousmane Diomande, som Sporting 31. januar købte i FC Midtjylland, så hele kampen fra bænken.